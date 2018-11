Pärnumaa saadikud ei muuda meelt

“Alguses prooviti riigikogust mööda minna ja nüüd omakorda valitsusest. Isamaale on see oluline küsimus ja seisukoht on kujundatud juba varem. Meile on tähtis, et Eesti saaks alati otsustada rände teemal ise, üldsõnaliste deklaratsioonidega ühinemata,” ütles Isamaa aseesimees, riigikogu liige ja Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja.

Reformierakonna fraktsiooni liige Toomas Kivimägi on seda meelt, et ÜRO ränderaamistiku arutelu toomine parlamenti pole seotud selle sisu, vaid tehnilise katsega päästa valitsuskoalitsiooni. “Ränderaamistiku üle otsustamine on täielikult valitsuse pädevuses, ent see ei suuda kokku leppida. Eesti Vabariigi valitsust de facto enam ei eksisteeri,” märkis Kivimägi.

Küll toetab Kivimägi Eesti ühinemist ÜRO ränderaamistikuga. “Rände mastaabid kasvavad aasta-aastalt, mistõttu vajab see riikideüleseid kokkuleppeid, vältimaks sellega seotud negatiivseid tagajärgi. Dokumendis on seisukohti, mille suhtes on eriarvamusi, ent tegemist on deklaratsiooni, mitte siduvate kohustustega Eestile,” lisas ta.

Kivimägiga samal seisukohal on teinegi Reformierakonna esindaja Jüri Jaanson. Ta ei näe põhjust rändelepet toetada, sest valitsus on töövõimetu.