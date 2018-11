Restoran proovis, kuidas kliendid tasuta lõunat hindavad

“Anname vastulöögi müüdile, et restoranis süüa on kallis. Seekord ei kirjuta keegi külalisele ette, kui palju toidu eest maksta tuleb. Klient saab ise otsustada, kui palju restoranis käimine väärt oli,” selgitas Rannahotelli restorani peakokk Herkki Ruubel pressiteates. Kui huvitavast katsest sõbrannale rääkisin, oli tema ja küllap olnuks veel paljude küsimus: “Aga kui südametunnistust ei ole või on see hästi õhuke?” Aasimist sel teemal jagus.