Psühholoogiamagister juhib Virtsu kooli püstijalu

Õpilaste suhtumine direktorisse väljendub kõnekalt joonistusel, millel tal on käes kollane, roosa ja roheline õhupall, pea kohal ausära võru ja pildi servades südamekesed nagu sõbrapäeva postkaardil.

“Püsti seistes töötamine on teadlik valik, sest nii on mugavam ja mind see mobiliseerib: saan paremini mõtteid koondada. Aga sellest lauast saab teha klassikalise direktori töölaua, kui seda allapoole lasta,” seletab Nemeržitski hoogsalt ja veidi aimatava aktsendiga, tema emakeelest annavad aimu paar venekeelset raamatut.