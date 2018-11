KIKilt soodustuse väljapetmine päädis vara arestimise ja 8000eurose karistusega

“Selleks, et saada KIKi rahastus võimalikult suures summas ja pääseda omafinantseeringu tasumisest, leppis MTÜ Sökal OÜ Halingaga kokku valeandmetega hinnapakkumise ja ostu-müügilepingu esitamises,” selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe. “Veised osteti tegelikkuses kolmandast ettevõttest madalama hinna eest ja müügitehing OÜ Halingaga oli prokuratuuri hinnangul näilik.”

Liin ei tunnistanud end kohtus süüdi, vaid leidis, et pole valeandmeid esitanud. Firma on tema väitel tegus ja loomad on soetatud. KIKi tsiviilhagi Liin aga tunnistas.