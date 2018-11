Pärnu annab teenetemärgi kolmele linlasele

Maia Erm on aastaid töötanud Koidula gümnaasiumi õppealajuhataja ja õpetajana. Tema töö on olnud ajastut kujundav: Ermi eestvedamisel on kool varakult õpetama hakanud humanitaarsuunda tugevdavaid aineid, säilitades samas traditsioonid ja reaalaine süvaõppe. Erm on innustanud tuhandeid õpilasi, kellest nii mõnigi on tema jälgedes sammunud.