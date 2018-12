Julge tüdruk ja kakleva kambaga silmitsi sattunud kaitseliitlane pälvisid julguse eest autasu

„Kuulsin aknast, et maja ees käib suuremat sorti möll. Maja ees oli üks auto teise kinni parkinud ja nendes olnud mehed kaklesid omavahel. Hüüdsin neile, et lõpetagu ära. Palusin naisel politseisse helistada ja haarasin kaasa tuletõrjekustuti ja läksin tagasi õue. Võtsin välja telefoni, et kaklejaid filmida, ja hüüdsin uuesti, et nad kaklemise lõpetaksid,” meenutas Tiitus koduukse all tekkinud ärevat olukorda. „Kaklejad märkasid, et ma filmin, ja püüdsid oma nägu varjata. Üks autotäis kaklejaid kihutas seejärel minema.”