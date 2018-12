Galerii: uudne ja ainulaadne nutitahvel nihutab õppetöö piire

“Tegemist on nutitahvliga, mis annab võimaluse koolitunde anda veel atraktiivsemalt ja nihutada õppetöö toimumise piire,” tutvustas tahvlit selle koolide vahel välja loosinud ByteLife Solutionsi suurkliendihaldur Rauno Mihkelsaar. Juhul, kui laps on kodus haige, saab ta siiski tunnist osa võtta: kõik, mida õpetaja tahvlile kirjutab, joonistab või seal näitab, on kättesaadav nutiseadmest ja arvutistki. Samuti on õpilastel šanss täiendada ja muuta õpetaja joonistust.