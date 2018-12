Vrakkide otsimisel tuleb appi allveerobot

Et hüdrograafid saaksid detailsemalt tuvastada ja uurida veealuseid objekte, soetab amet endale tuleval aastal miniallveeroboti.

“Seni kasutusel olevad mõõdistusteks mõeldud sonarid näitavad üld­juhul, et midagi põhjas on, aga mis täpsemalt, sellest eriti aimu ei saa,” nentis veeteede ameti hüdrograafiaosakonna juht Peeter Väling. “Roboti kaamera abil näeme märksa detailsemalt, mis seal vee all asub.”