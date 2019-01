Saugast ei väljunud hommikul taas Atko bussid

“Täna hommikul ei väljunud taas bussid Sauga alevikust kell 8.27 ega 8.35. Alevikku sõitis aga laste sõnutsi sisse kuus bussi, millest enamik seisis Madise peatuses. Lapsed visati bussist mingil põhjusel välja ja ka nemad said oodata bussi, mis sõitis välja kell 8.47,” rääkis Piret Kaasik, kelle laps soovis bussiga kooli jõuda. Samuti oli ta kriitiline juhtide käitumise suhtes. “Bussijuhid on närvilised, karjuvad ega ava peatuses uksi.”

“Jah. On teada, et buss, mis pidi minema Sauga kooli juurde, ütles Madise peatuses üles ja buss ei tulnud ka Sauga kooli juurest tagasi,” nentis Talts. “Seda juhtub mõni kord kuus tavaliselt, et bussidel on rikked. Aga võib-olla lõhkus eilne külm bussid niivõrd ära.”