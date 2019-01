KIK toetas AS Reideni Plaati 150 000 euroga

Reideni Plaat sai Pärnu tehase tootmise efektiivsemaks muutmiseks toetuse. Projekti kogumaksumus on 300 000 eurot ja sellega säästetakse ressursse 6,5 protsenti.

Taotlusvoorust sai enim ehk 246 500 eurot toetust teraviljatöötleja Tartu Mill AS, Reideni Plaat oli teisel kohal. Veel said toetusraha Samen Grupp OÜ, Kiilung OÜ ja Nuia PMT AS.