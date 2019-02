Triini Viks, kellel paaril korral nädalas tuleb minna kell 22.15 Libatsesse väljuvale viimasele bussile, ­rääkis, et enne seda on tal võimalik sama liini ühissõiduki peale astuda umbes tund varem, alati ta aga sinna ei jõua ja nii tulebki oodata järgmist bussi õues. Tema peab selle puhul kõige halvemaks just väljas külmetamist ja ajakulu.