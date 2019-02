Tüdrukud tegid Baltimaade line-tantsu meistrivõistlustel suure hüppe

Nädalavahetusel Riias 14. Baltimaade meistrivõistlustel line-tantsus tuli mitu kõrget kohta Pärnu. Mõõduvõtt oli ühtlasi tänavuse MMi esimene kvalifikatsioonietapp. Pärnu tüdrukutele oli tegemist alles neljanda suurvõistlusega, mistõttu tunneb treener Kaie Seger, et kasvandikud on teinud aastaga suure hüppe. Tehniline areng on juhendaja sõnutsi märgatav.