Herkki Ruubel plaanib Ammende villast teha Pärnu parima restorani

Kui Rannahotelli restoran jõudis mullu Ruubeliga eesotsas Põhjamaade restoranide teejuhi White Guide koostatud Eesti restoranide nimistus üheksandale kohale, siis Ammende villal on Ruubeli arvates potentsiaali tänu väiksusele, komplekssusele ja unikaalsusele jõuda veel kõrgemale.

Pärnu juugendvillat võrdleb ta Pädaste mõisaga. “Ammende on samasugune unikaalne maja. Kui Pädaste oleks suur spaahotell, siis seal nii kõrget taset pakkuda ei suudetaks,” möönis Ruubel keskkonna ja suuruse olulisust. Oluline naudinguallikas on toit, ent hindajad hindavad toidu nautimise ajal neid ümbritsevat miljöödki.

“Kui Rannahotellis oli 55 tuba ja üle 120 kliendi, siis Ammendes on 19 tuba ja kuni 40 klienti. Väiksus annab võimaluse rohkem detailidesse süveneda,” selgitas Ruubel. “Kui me vaatame mujal maailmas tipphotellirestorane, siis need kõik asuvad suurlinnadest väljas, vanas lossis või mõisahoones, on suhteliselt väikesed ja unikaalsed.”

Kõigil, kes Ruubeli käekirjaga juba tuttavad, ei tule tema kinnitust mööda pettuda, sest see töökohavahetusega oma olemuselt ei muutu. Skandinaavialik lihtsus, puhtad maitsed jäävad.

Väiksus annab võimaluse rohkem detailidesse süveneda.

Herkki Ruubel

“Olen võtnud eesmärgi, et igas toidus peab olema vähemalt üks Eesti päritolu tooraine. Ei välista, et rohkemgi, aga kahjuks me ei saa minna selle peale, et see protsent oleks näiteks 50,” avaldas peakokk.

Ammendesse otsustas Ruubel minna hotelli juhi Sven-Erik Volbergi kutsel.

“Tunneme Herkkiga teineteist juba vanast ajast. Oleme aastaid tagasi varemgi Ammendes koos töötanud, mina algaja hotellitöötajana ja tema kokana,” selgitas Volberg. “Ja hoolimata sellest, et meil mõlemal on vahepeal eri töökohad olnud, oleme ikka edasi suhelnud. Herkki tundis, et vajaks edasiliikumist, ja meiegi tahtsime väikest suunamuutust. Nii tuligi jutuks, et võiks teha Pärnu parima restorani.”