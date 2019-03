Galerii: Kuninga kooli õpilased kinkisid emakeelepäevaks etenduse

Viiendike klassijuhataja Tiina Voolas rääkis, et lavastuse mõte tekkis raamatukogus nähes, kuidas direktor ja raamatukogu juhataja uurisid Molli raamatut. “Kuna see raamat on laste seas populaarne, tekkis idee, et teeks selle põhjal näidendi, kus kõik lapsed saaksid kaasa lüüa,” rääkis Voolas ja kiitis väga lapsi, kes mõttega kohe nõusse jäid.