Piltuudis: parkimiskohtade nappus haigla juures pahandas lugejat

Õigupoolest pole Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule lehele väitnud, et parklakohtadega haigla juures probleemi pole. Küll tõdes ta lõppeva nädala neljapäeval, et tema teada on siinne Eesti haigemajade omadest suurim tasuta parkla. “Minu arvates on meie parkimisplats Eesti parim,” ütles Sule.