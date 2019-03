Galerii: õpilased tähistasid kevade saabumist suurejoonelise balliga

Üritusel osalevad 5.–9. õpilased ja kogu ettevõtmise – eelarve planeerimise, suupistete valmistamise ja esinejate kutsumise eest hoolitsevad lapsed ise, õpetajad annavad neile nõu. Peol välja antavad diplomidki on õpilaste disainitud.

Nagu ballile kohane on kavas tantsud, kõrgel tasemel teenindus ja elav muusika. Osalejate rõivastuski on pidulikule õhtule omane.

Kooli huvijuhi Siiri Paasma sõnutsi on kevadball kujunenud kooliaasta üheks oodatumaks sündmuseks. “Sellises vanuses lastele ju niisuguseid pidusid väga palju pole. Peale toreda ürituse õpivad lapsed, kuidas sellisel üritusel käituda ja olla,” ütles ta.

Paasma märkis, et talle väga meeldib, et kõigil senistel ballidel on valitsenud väga tore meeleolu ja meietunne. “Õpetajad tantsivad koos õpetajatega ja kedagi ei jäeta nurka istuma,” lausus ta.