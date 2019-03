Video ja pildid: mänguhoos metsis tegi fotojahilistele põneva etteaste

“Tavaliselt käib mängul kolm kuni viis kukke, suurematel mängudel koguneb paarkümmend,” seletas ta, lisades, et kuna metsiste arvukus on Eestis langenud, on teada juhtumeid, kui metsisekuke mäng on sooloetendus.

Tammekännu sõnade järgi erineb laanerähn teistest rähnidest selle poolest, et ta on ainuke rähniliik, kellel on kolm varvast ja kelle isastel isenditel on pea silmapaistvat kollast värvi. “Emased on musta peaga ja neid on natuke raskem eristada,” lisas ta. “Laanerähn on vanade põlislaante liik.”