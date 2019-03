Pärnumaa töömessil pakub ametikohti poolsada tööandjat

Tööandjate kõrval on messil haridusasutused, et jagada informatsiooni õppimisvõimaluste kohta. Organisatsioonid nõustavad vähenenud töövõimega töötajate, karjääri, tööõiguse ja maksude teemadel.

Eesti töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnade kohaselt on praegusel tööturul tööandjatel suur huvi leida abikäsi ja seetõttu on messil uusi tööandjaid, kes eelmistel kordadel ei ole osalenud. “Varasemast rohkem keskendutakse seekord noortele, messil on spetsiaalne karjääri ja koolide ala ning töötoad noortele,” rääkis Mets.