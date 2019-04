Kanalisatsioonikaevult lennanud kaas tõi vallale suure kahjunõude

Parandustööde hinnapakkumiste järel selgus, et sõiduki kahjud on suured: remont läks maksma 3099 eurot.

Kanalisatsioonikaev on tegelikult teeväline rajatis, mis ei kuulu tee omanikule ehk vallale, kuid ehitusseadustik näeb ette, et teel sõiduki lõhkunu saab kahjunõude esitada siiski tee omanikule. Seetõttu leidiski vald, et autoomanikule 3099 euro suuruse kahjunõude hüvitamine on põhjendatud.

Kuidas käituda, kui sõiduk saab kahjustusi tee halva seisukorra tõttu?

Selleks, et katkisest kanalisatsioonikaevust, muust teevälisest rajatisest või löökaugust läbi sõitmise tagajärjel purunenud sõiduki remondikulud tee omanikult sisse nõuda, peab kohe juhtunust politseid teavitama ja fikseerima asjaolud tunnistaja juuresolekul.

Väga tähtis on auto kahjustused ja teeolud kohapeal üles pildistada. Korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta üldjuhul vastutusest.

Loomulikult on sõidukijuhil kohustus järgida liiklusmärke ja kinni pidada liikluspiirangutest. Teeomanikul puudub hüvitamise kohustus, kui ta suudab tõendada, et juht eiras liikluspiiranguid ja sõitis näiteks teeoludega sobimatu kiirusega.

Allikas: Eesti õigusbüroo