Maakonna õpilaste teadustööd said tunnustusi

“Ma väga loodan, et see huvi jääb püsima kogu õpingute ajaks ja juhib nii mõnegi teist teadlase karjääri juurde. Nüüd ja edaspidi palun rääkige oma teadustööst nii sõpradele-tuttavatele kui kõigile teistele, ka vanaemale. Muide, juba Albert Einsteinile omistatakse mõtet, et sa ei saa millestki aru enne, kui pole seda oma vanaemale ära seletanud,” kõneles Reimand.