Galerii: peastarvutajate seast selgusid parimatest parimad

Pranglimine on omapärane peastarvutamise võistlus, mis sai alguse Prangli saarelt. Idee ja rakenduse autor on Prangli põhikooli direktorina töötanud Kalev Põldsaar. Mõõtu on selles kohalikul tasemel võetud pea 20 aastat. Rahvusvahelised võistlused toimuvad alates 2006. aastast.