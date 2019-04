Saardes saab peagi tutvuda tuuleparkide planeeringutega

Kolm planeeringuala jäävad Saarde valla kirdeossa, Kamali ja Tõlla külla ja hõlmavad kokku ligemale 60 hektarit. Planeeringutega on määratud kümne elektrituuliku ehitusõigus. Iga tuuliku maksimumvõimsus oleks viis megavatti ja suurim kõrgus 250 meetrit.

Samuti on vaja rekonstrueerida kohalikud tuulikuteni viivad teed: laiendada neid 4,5 meetrini ja tugevdada, et need kannaksid tiivikuid kohale viivat raskeveokeid.