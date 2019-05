Ilm keerab paariks päevaks sajuseks

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab vihma, lörtsi ja lund. Tuul pöördub lõunasse ja nõrgeneb 2–8 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni 5 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 2–8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 4–9, Lõuna-Eestis kuni 11 kraadi.