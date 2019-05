Ees ootab sajune nädalalõpp

Reede öösel pilvisus tiheneb. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub idakaare tuul 4–10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb. Sooja tuleb 4–9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 meetrit sekundis. Sooja on 12–17 kraadi.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 6–11 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 meetrit sekundis. Sooja on 16–20, saarte rannikul 10–14 kraadi.