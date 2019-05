Ilm läheb jahedaks ja vihmaseks

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd võib ida pool hoovihma sadada. Pärast keskööd jõuab saartele uus sajuala ja laieneb mandrile. Puhub lõuna- ja edelatuul 3–8, saarte rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 6–12 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3–8 m/s ja laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Võib olla üksikuid sajuhooge. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 10–12 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Ajuti sajab vihma, kohati on võimalik äike. Õhtu poole alates Lääne-Eestist selgineb ja sajuhood lõpevad. Puhub edelatuul 5–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 11–16, Kagu-Eestis kuni 19 kraadi.