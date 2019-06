„Minu jaoks on see näitus natuke kurb, see ei ole rõõmusündmus, sellest mustad raamid piltide ümber,“ põhjendas näituse üks autoreid Tiina Võsumets raamide värvivalikut. „Hinges oli väga valus neil, kes rabades käisid, alati tekkis teine pilt kõrvale. Sest seda, mida piltidel näeme, ei pruugi mõne aasta pärast enam olla, see on ajalugu. Kui Rail Baltic neid läbib, võivad rabad kuivada.“