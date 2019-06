Pärnumaal on kolmandik veeohutusstende rikutud

Stendid on veekogude äärde paigaldatud selleks, et õnnetuse korral hädasolijatele appi minna ennast ohtu panemata: sellelt leiab info ja juhendid, samuti päästevahendid. “Päästevahendite puudumine võib aga maksta kellegi elu!” ütles ameti ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala.

Veeohutusstend koosneb infotahvlist ning on varustatud päästerõnga ja viskeliiniga. Stend juhib tähelepanu veega seotud ohtudele ja sealt saab nõu, kuidas veekogu ääres enda ja kaaslaste elu või tervist ohtu panemata aega veeta. Samuti leiab teabetahvlilt juhised päästerõnga ja viskeliini kasutamiseks, elustamisõpetuse.

Samuti on tahvlil üldinfo selle kohta, mida tohib ja mida ei tohi veekogu ääres teha. Stendid on varustatud asukoha tuvastamise numbriga, et häirekeskus saaks abijõud operatiivselt õigele teele juhatada.