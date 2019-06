"Kurb on lugeda Facebooki postitusi, mis hoiatavad inimesi politsei eest, mitte ei manitse ohutult käituma"

Paikuse piirkonnapolitseiniku Kristi Vahi sõnutsi on mitme nädala vältel tulnud nii politseile kui Paikuse osavalda murelikke telefonikõnesid ja kirju kiiruseületamise kohta Paikusel Käärasoo teel ja selle ümbruses. Kuna Jõekalda teel toimub ehitus, kasutavad paljud piirkonna elanikud selle asemel Käärasoo teed. Kuna tegu on elamurajooniga, kus puuduvad kergliiklusteed ja sõiduteel liiguvad nii jalakäijad kui jalgratturid, sealhulgas lapsed, on kohalike mure politseiniku arvates põhjendatud.

“Peame mõistma, et lapsed alles õpivad aru saama ohust. Neil ei ole veel välja arenenud liikuva objekti kiiruse ja kauguse tajumise võime. Võrreldes täiskasvanuga on lapsed liikluses vähekogenud ja võivad sattuda segadusse liikluskeskkonna ootamatust muutusest,” selgitas Vahi.

Politseiniku jutu järgi on märkimisväärne see, et kõnealuses piirkonnas tohib sõita 30kilomeetrise tunnikiirusega. Peale tänava otstesse paigaldatud alamärkide on Käärasoo teel dubleeritult “30” märk sel alal sõidukiiruse mahavõtmise meeldetuletuseks.

Politsei on pööranud liikluse rahustamiseks Käärasoo teele senisest rohkem tähelepanu ja teeb seda edaspidigi. “Kahjuks peame tõdema, et enamik kiiruseületajaid on sealse piirkonna elanikud. Kurb on lugeda Facebooki postitusi, mis hoiatavad inimesi politsei eest, selle asemel et manitseda neid seaduskuulekalt ja ohutult käituma,” märkis Vahi.