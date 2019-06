Suvepealinna ja Tori vahel peetakse Pärnu jõe päeva

Sindi vabrik sai jõe pärast just siia loodud ja on linna tekstiiliettevõtjatele praegugi tähtis.

„Kogu jõgikonnas on väga oluline käimasolev Sindi paisu lammutamise projekt. Tee ülesvoolu on kaladele kudemiseks avatud olnud sellest kevadest,“ lausus Rõngas, lisades, et tegu on Euroopa mõistes väga suure mõjuga ettevõtmisega.