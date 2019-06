Saugalased kogusid allkirju Pärnuga liitumise vastu

Piirimuudatuse küsimus on Tori vallavanema Lauri Luuri sõnutsi jõudnud sinnamaani, et elanikel ei ole enam võimalik protsessi seisma panna. “Kodanikualgatused on igati teretulnud, oma arvamust ja meelestatust saab ja võib avaldada ning inimesed peavadki seda tegema,” ütles Luur. “Paraku toimus eelmise aasta novembris rahvaküsitlus, mille tulemused ja edasine menetluskäik on teada.”