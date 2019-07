Ekspert: Ootamatu ussike võib häirida Pärnu lahe tasakaalu

“Tihti arvatakse ekslikult, et teadlased on kõikjale jõudnud ja kõik liigid ära kirjeldatud, aga tegelikkus on sellest ikka väga erinev,” nentis Kotta. “Näiteks troopilistes meredes on tavaline, et keskeltläbi iga kümnes liik on teadusele veel täiesti tundmatu.”