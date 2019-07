Teenust pakkuva CityStocki siinne juht Rene Tamberg usub, et peale eraisikute on uus teenus kasulik firmadelegi. Ta tõi näiteks, et hooajaliselt tegutsev toitlustusettevõtja saab talvel oma terrassi turvalises ilmastikukindlas kohas hoida. Samuti võiksid tema arvates ajutisest laopinnast kasu saada kodus remonti tegevad inimesed, mõnda aega isiklikke asju hoiustavad kinnisvara väljaüürijad ja suurt varustust nõudvate hobidega tegelejad.