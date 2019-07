Vaata, milline võib välja näha Pärnusse planeeritav Lidli kauplus

Kui mais kirjutas Pärnu Postimees, et ettevõte otsib teiste suuremate linnade kõrval kaupluse juhatajat suvepealinnagi, siis nüüd võib Pärnu linnavalitsusele esitatud kaubandushoone eskiisilt näha, et hoone visuaalsele kavandile on paigutatud just Lidli logod.