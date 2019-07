President tunnustab kodukaunistajaid

“Kaheksa kandidaadi hulgast valik teha oli keeruline: kõik nad on oma kinnistu kujundamisel näinud tohutult vaeva, loonud kaunist koduümbrust suure ­pühendumusega,” kiitis SA Pärnumaa Arenduskeskuse mitte­tulundusühingute konsultant Daisi ­Sprenk.

Ühiskondlike hoonete ja majutusasutuste kategoorias tunnistas hindamiskomisjon esikohavääriliseks Lepanina hotelli kinnistu. Esildises märgitakse, et looduse kätetöö on Lepaninal oskuslikult ära kasutatud ja säilitatud ning saavutatud on suurepärane tulemus, mis pakub silmailu ja paitab meeli.