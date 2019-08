Perenaine näitas kokkutulnutele kollektsioonimaja, kus vilju kannab pea 130 sorti tšillit, ja kahte “ärimaja”, kus kasvavad viljad, mis lähevad müügiks, ühes majas tulisemad ja teises mahedamad sordid. Pärna sõnul on tema aiast läbi käinud ligi 300 tšillisorti, jäänud on need, mis on huvitavamad, saagikamad ja maitsvamad. Katsetused aga jätkuvad, sest maailmas leiduvat ühtekokku umbes paar tuhat vürtspipra sorti.