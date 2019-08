Salajased öised Eestist lahkujad jäid radaripildile

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse radarite põhiülesanne on edastada andmeid erinevatest õhukihtidest, kust saadud infot kasutavad sünoptikud ilmaprognooside koostamiseks. Tegelikult on radarite kasutusvõimalused laiemad: nende piltidelt on näha nii lendavate putukate parved kui ka rändlinnud.

Keskkonnaagentuuri prognoosmudelite osakonna peaspetsialisti Tanel Voormansiku sõnutsi saame putukatel ja lindudel (ja sellel, et pildil kujutatud märked ei ole näiteks sademed) vahet teha tänu ilmaradaritelt saadavatele polarimeetrilistele andmetele. Mõlemal pildil on vasakul näha radari peegelduvuse näitaja. Sellelt näeme, et lindude puhul on peegelduvuse väärtus keskmiselt veidi suurem kui putukatel, aga vahe on üsna väike. Selget vahet aitab teha polarimeetrilistel andmetel põhinev diferentsiaalse peegelduvuse näitaja (differential reflectivity, lühend Z dr ): lindude puhul on selle väärtused väiksemad ja üsna varieeruvad (variatsiooni põhjuseks elektromagnetlaine resonants), putukate korral on diferentsiaalne peegelduvus väga suur ja ühtlane.