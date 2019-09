Õhkrelvaga ründamine tõi karistuseks üldkasuliku töö kohustuse

Seejärel sekkus tülisse Janno rünnatu ema, kes ütles ähvardajale, et too lõpetaks sellise käitumise. Selle peale suunas ähvardaja relva naise poole. Toimunu tõttu tundsid mõlemad kannatanud hirmu, ohtu elule ja tervisele.

Kohtunik Teet Olvik leidiski, et taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks on põhjendatud ja rahuldas selle. Tegemist oli teise astme kuriteoga, Janno süü polnud suur ja asja vastu puudub avalik menetlushuvi. Samuti ei olnud mehel kehtivaid karistusi ja peale nimetatud teo ei ole ta toime pannud ühtegi kuritegu.

Sestap järeldas kohtunik, et ründaja tegi alustatud kriminaalmenetlusest omad järeldused: Janno on nii oma suhtumisega kuriteosse, mida ta väga kahetseb, kui ka oma käitumisega näidanud, et suudab õiguskuulekalt käituda kriminaalkaristuse rakendamiseta.