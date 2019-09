Tori vald analüüsib koolivõrku: kas rajada Tammistesse algkool?

Koolivõrgu analüüsi üks ajendeid on statistika, mis näitab, et suur osa Tori valla lapsi omandab haridust väljaspool valda. Näiteks kevadel õppis mujal põhikoolis 502 last ja gümnaasiumis 192 last. Sauga aleviku lastest käis umbes pool Pärnu linna üldhariduskoolides. Tammiste küla lastest pea kõik omandavad üldharidust Pärnu linnas.

Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel tõi esile, et Tammiste küla elanikkond on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud. Seega on vald asunud välja selgitama vajadust rajada Tammiste piirkonda algkool. 8. septembrini on Tammiste, Kiisa, Vainu, Pulli, Rütavere ja Urge küla elanikel võimalik täita valla veebilehel küsimustik ja sellega näidata suhtumist Tammiste külla algkooli rajamise kohta. Näiteks küsitakse seal, kui palju kasvab peres lasteaiaealisi, mitme aasta pärast nad kooli lähevad ja mida vanemad koolilt ootavad.

Kuigi paljud valla lapsed omandavad haridust väljaspool valda, on viimaste aastate jooksul kasvanud õpilaste arv Tori valla koolideski, seda ligikaudu 25 protsenti. Sauga põhikoolis on õpilaste hulk viimase viie aastaga tõusnud näiteks 70 protsenti, mis on toonud kaasa ruumipuuduse. Sealne hoone ei vasta Vaabeli selgituse kohaselt nüüdisaegse koolikeskkonna nõuetele: puuduvad võimla, koolisöökla, olmeruumid ja napib klassiruume. Üks puudusi on seegi, et kooli asukoht jääb kaugele Sauga aleviku keskusest ehk kogukonna südamest. Samuti ei asu kool elanike tavapärasel liikumistrajektooril. Vallal tuleb otsustada, kas õpilaskohti luuakse juurde praegusesse Sauga koolimajja ning see rekonstrueeritakse ja tänapäevastatakse või ehitatakse uus hoone strateegiliselt paremasse asukohta.