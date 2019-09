Septembri alguse ilm soosis suleliste öist rännet

“Septembri esimesed viis päeva on olnud küllalt tuulised, samal ajal on enamasti valitsenud lõunakaarest puhuvad tuuled. Ööd on olnud enamasti tuulevaiksed ja selged, mis on soosinud öist rännet,” iseloomustas keskkonnaagnetuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Meelis Leivits esimese sügiskuu algust.