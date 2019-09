Maailmakoristuspäev näeb lahendust noortes

Suitsukonid ja pudelikorgid – väikeprügi, mis kohe ei pruugi silma ­hakata. Diivan ja hunnik mängu­karusid – praht, mida täheldame meetrite kauguselt. Teame, et sohva koht ei ole metsas. Ent oleme unustanud, et suitsukoni paikki pole maas. Üleeile rattaga koju vändates jäi mu teele ligikaudu 30 suitsukoni. Miks? Sest pisiprügil arvatakse olevat väiksem mõju, mistap see kergekäelisemalt peost pillatakse. Ka prügikasti kõrvale maha.