Seadusliku kanepigagi võib jamasse sattuda

Politsei puistas hiljuti üheksat Eesti kanepipoodi: kaheksat pealinnas ja ühte Pärnus. FOTO: Remo Tõnismäe

Hiljuti puistas politsei Eestis üheksat kanepitooteid müüvat poodi, kaheksat Tallinnas ja ühte Pärnus. Ametnikel oli alust arvata, et neis poodides müüakse narkootikume. Veel pole selge, kas see oli nii või mitte. Küll on teada, et kauplejad võivad osutuda kurjategijaks isegi siis, kui nad pole midagi valesti teinud.