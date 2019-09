Õigesti pakendatud haljastusjäätmed viiakse tasuta ära

Seetõttu tuletab Pärnu linnavalitsus meelde, et kokku riisutud puulehed, oksad ja muud aiajäätmed veab tasuta ära AS Ragn-Sells.

Ilma rahata viiakse haljastusjäätmed minema ainult juhul, kui kogutud materjal on pakendatud konteinerisse, kus ongi ainult biolagunevad aiajäätmed, või on aiajäätmed pakitud rohelistesse biolagunevatesse kottidesse.

Soovitav on panna kotid veopäeval jäätmeautole võimalikult ligipääsetavasse kohta.

Kuigi biolagunevate aiajäätmete vedu on Pärnu linnas toiminud aastaid, ei ole kõik aiaomanikud teadlikud, et tavalistesse prügikottidesse pandud ja tänava äärde viidud aia- ja haljastusjäätmeid ära ei viida.

Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme sõnade kohaselt on ette tulnud, et pakendikonteinerisse on visatud kotitäis puulehti. „Selline teguviis ei ole õige ega kindlasti viisakas,“ toonitas Virunurm.