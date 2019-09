Pärnu jõgi suunati Sindis kärestikule

“Kärestiku olulisim osa, madalvee voolusäng, on valmis ja jõgi suunati eelmisel reedel kärestikule. Veetase jões on küll madal ja töö alles pooleli, kuid juba praeguseks oleme saavutanud põhieesmärgi: kalade vaba ränne kärestikul on tagatud,” võttis senise töö kokku keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala pressiteate vahendusel.