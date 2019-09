Manija saarekeskuse tee ja hõljukiplats said uue katte

„Varem muutus maabumisplats märjal ajal väga poriseks ja see tegi reisijate hõljukile saamise küllaltki ebamugavaks. Nüüd seda enam ei juhtu, kuna platsi alla pandi geotekstiil ja see sai kruuskatte. Kaalusime ka mustkatet, aga spetsialistide hinnangul lõhuks see hõljuki õhkpadja „seelikut“,“ selgitas Tomson.

„Võhikule võib tunduda, et mis see siis ära ei ole, kuna meri on ju ümberringi, kuid päris nii lihtne kustutusvee saamine siiski pole. Meri on ranna ääres tihilugu väga madal ja kaugemalt ei suuda pumbad vett imeda. Ei maksa unustada sedagi, et meil on neli aastaaega ja õnnetus võib juhtuda ka siis, kui looduslikud veekogud on jääs,“ märkis Tomson.