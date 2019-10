Eelmise kuu lõpus kirjutas Pärnu Postimees, et 1. oktoobrist peavad Pärnumaa ühistranspordikeskusega (PÜTK) sõlmitud lepingu järgi uued bussid sõitma hakkama Pärnu linnalähiliinidel ja lõuna liinigrupis. Kui viimasena nimetatud liinidel vuravadki moodsad ühissõidukid, siis linnalähiliinidel, mille hanke võitis AS Atko Bussiliinid, on see punkt täidetud vaid osaliselt.