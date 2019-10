Huligaan jättis pärnaka koduuksele veidra sõnumi

Tellijale

Täna päeval oli korrusmaja trepikoja uks lahti ja sinna pääses hõlpsasti sisse. “Öösel on uksed tavaliselt ikka lukus, aga päevaks jäetakse lahti,” selgitas Bristol, kelle arvates soditi uks täis ilmselt öösel või eile õhtul, sest eile umbes kell 17 koju jõudes oli kõik veel korras.

Bristol kinnitas, et enne ei ole probleeme olnud. Seda, kes sellise teo korda saatis, ta arvata ei oska. “Viimase vähemalt 22 aasta jooksul pole siin midagi halba juhtunud,” ütles ta ja lisas, et kuna ta on kristlane, võib põhjus peituda usus.