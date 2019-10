Paikre nõukogu esitas tagasiastumispalve.

“Kuna vahi all oleva OÜ Paikre endise juhataja Kristo Rossmani valis ametisse nõukogu, siis kõnealuste sündmuste jadas on nõukogu liikmete tagasiastumine meie poliitikaruumis loogiline samm. Ärme aja seda segamini vastutuse võtmisega, sest kogu menetlus on alles toores ja siin nõukogu liikmeid ühe vitsaga lüüa ei oleks kohane,” kommenteeris Ilp. “Kristo Rossmani ametissevalimine oli nõukogu ühine otsus, seega on loogiline, et ka nõukogu tagasiastumine seda on.”