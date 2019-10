Martensi väljaku ääres kerkib senise parkla kohale viiekorruseline maja

Moris Consulting omandas kinnistu juba 12 aastat tagasi, hoone projekti tarvis toimus 2015. aastal arhitektuurikonkurss, mille võidutöö vajas ümbertegemist. Nüüd on 400ruutmeetrise põrandapinnaga korruse kohta kavand saanud rohelise tule nii linnalt kui muinsuskaitselt.

Sel neljapäeval suletakse kesklinna parkimismaja ja Port Artur 2 kaubanduskeskuse vaheline parkla, ehitustöödega loodetakse alustada novembris. Täpsem ehituskava ja -hind selguvad, kui ehitushanke võitjaga on kokkulepped sõlmitud.

Viimane takistus hoone ehitusloa saamisel oli muinsuskaitseamet, millele muinsuskaitse äärealale jääva ehituse puhul ei meeldinud rajatavast hoonest Port Artur 2ni viiva klaasgalerii mõõtmed, kuna need piiranuks liialt vaadet.

Nii on projektis kahekorruseline galerii taandunud vaid kolmanda korruse tasapinnale ja õhku ehitatava klaaskoridori tugisambadki valmivad võimalikult silmatorkamatud.

Port Arturi tegevjuht Mari-Liis Lembit kinnitas, et kõik load ja kinnitused on saadud ja ehitustööd loodetakse tuleva aasta lõpuks valmis jõuda.

Püstitava hoone esimesele korrusele on kavandatud toitlustusasutused ja poed, teisele korrusele teenindusettevõtted ja kolmandale büroopind. Hoone viimased kaks korrust aga täituvad üürile antavate külaliskorteritega.

Kui arenduse planeerijad lootsid kevadel, et selle aasta lõpuks võiks hoone “skelett” valmis olla, on nüüd kindel, et ehitustööd saavad hoo sisse.