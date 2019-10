Audru perearstitud ajavad mööda linna abi taga

Tellijale

Napi nimistusse kuulunud naine, kes ei soovi nime avalikkusele avaldada, kuid kelle nimi on toimetusele teada, avastas oktoobri algul, et tema perel ei ole tohtrit. Ta arvas, et selleks sai automaatselt doktor Niisuke. Arsti otsinguil on ta pöördunud viie peretohtri poole, kuid talle on ära öeldud. “Panin siis telefoni ära ja otsustasin, et mina loobun endale perearsti otsimast, kuna olen tüdinenud sellest jamast,” ütles ta. “Õnneks ei ole mul olnud vaja perearsti teenust, aga kevadel oleks vaja lapsele teha vaktsiin. Kui mul ei ole perearsti, tekib küsimus, kus ma selle teha saan.”