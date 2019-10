Ehitusplatsil tuleb enim ette kõrgelt kukkumist

Suurimad probleemid olid seotud tellingutega, mille korrasolek oli kontrollimata. Mitmel ehitusplatsil toetusid tellingud juhuslikele lauajuppidele, tellingupostide all polnud alusplaate, puudusid vahe- või jalapiirded või jäigastusdiagonaalid.

Töökohtade ohualad olid enamjaolt eraldatud või piiratud, tõstukid korras ja vastasid nõuetele. Tööinspektsiooni teatel on hakanud kinnistuma arusaam, et isikukaitsevahendeid on mõistlik kasutada.